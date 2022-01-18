На проспекте Жукова в Волгограде вырубили оставшиеся деревья

С вырубки деревьев начинался и первый этап благоустройства. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Некоторые волгоградцы удивились тому, что на проспекте Жукова вместо зеленого массива вдоль жилых домов к середине января 2022 года остались одни лишь пеньки да сильно обрезанные стволы. На участке от обновленного сквера до Самарского разъезда начались работы по благоустройству. Речь о массовом уничтожении деревьев не идет, сообщили в администрации Дзержинского района.

- Проект реконструкции второй очереди бульвара на проспекте Жукова предусматривает максимальное сохранение существующего зеленого фонда за исключением сухостойных и больных насаждений, на опасность обрушения которых жаловались местные жители. В настоящее время на территории идет уборка и вывоз фрагментов аварийных и нежизнеспособных насаждений, после чего рабочие приступят к благоустройству, - рассказали чиновники.

Таким стал сквер первой очереди к осени. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Напомним, именно с массовой вырубки старых деревьев и кустарников и кардинальной обрезки оставшихся деревьев начались работы первого этапа благоустройства на проспекте Жукова. В итоге вдоль многоэтажек сделали красивый зеленый сквер с пушистым газоном, арт-объектами, лавочками, беседками.

На втором этапе благоустройства, который должен завершиться уже к октябрю 2022 года, опиленные деревья обрастут листвой, рядом высадят более 500 молодых деревьев - липы, ели и сосны, катальпы и клены. Также здесь появятся более 1500 кустарников, а клумбы в сквере на проспекте Жукова украсят 2500 чайных роз.