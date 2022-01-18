В Волгограде авария на электросетях остановила трамваи №3 и 4

Трамваи ходят по укороченному маршруту. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Утром 18 января из-за аварии на электросетях волгоградцы не смогли воспользоваться трамваями №3 «улица Ким - Обувная фабрика» и №4 «Детский центр - Обувная фабрика». Движение этих маршрутов до остановки «Обувная фабрика» временно прекращено, оно будет восстановлено, как только энергетики завершат восстановительные работы, сообщили в мэрии.

- Изменения в схеме движения вызваны проблемами на сетях сторонней энергоснабжающей компании, энергетики ведут работу по восстановлению, - рассказали в администрации города.

С утра трамваи маршрутов № 3 и 4 в Волгограде ходят по укороченному маршруту от конечной до разворотного кольца на улице Радомской. В 9.40 движение было восстановлено на всем протяжении.