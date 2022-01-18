На содержание чиновников Волгоградской области в 2022 году выделят почти 3,5 миллиарда

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волгоградской области утвердили расходы на чиновников и депутатов Волгоградской области на 2022 год. На них выделят почти 3,5 миллиарда рублей. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на опубликованное постановление администрации региона об установлении нормативов на содержание органов местного самоуправления муниципалитетов и расходов на оплату депутатов и выборных лиц, больше всех получат чиновники Волгограда. Им будет выделено 1 миллиард 252 миллиона 595 тысяч рублей. Это более чем на 100 миллионов больше, чем год назад. Документ был подписан губернатором Андреем Бочаровым.

Увеличились расходы на чиновников и депутатах по всему региону. В 2022 году 407 миллионов 68 тысяч рублей выделят Волжскому, 131 миллион 646 тысяч – Камышину, 102 миллиона 26 тысяч – Михайловке. Среди районов наибольшие суммы выделят Городищенскому, Калачевскому, Среднеахтубинскому – по 66 миллионов 101 тысячи рублей.

Наименьшие суммы на содержание органов местного самоуправления, а именно 34 миллиона 888 тысяч рублей, получат Киквидзенский, Клетский, Нехаевский, Ольховский, Руднянский, Старополтавский, Фроловский, Чернышковский районы.

В постановлении уточняется, что выделенные средства чиновники могут потратить на покупку служебных автомобилей, стоимость которых превышает 1,5 миллиона рублей, канцелярских товаров, оргтехники, мебели, бытового оборудования, оплату коммунальных услуг и услуг связи. На содержание депутатов и контрольно-счетных органов разрешается тратить не более 7% от выделенных денег.