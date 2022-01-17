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Общество17 января 2022 15:06

В Волгоградской области началась эпидемия ОРВИ и гриппа

За неделю заболеваемость выросла на 25%, больше всего страдают взрослые
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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И грипп, и коронавирус дают осложнения в виде пневмонии.

И грипп, и коронавирус дают осложнения в виде пневмонии.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После того, как жители Волгограда и области вышли с новогодних каникул, в регионе на 25% выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. Среди взрослых на второй неделе 2022 года эпидпорог был превышен на 54%, при этом в 0,2% случаев фиксируют гонконгский грипп А/H3N2, сообщили в Роспотребнадзоре.

- Наблюдается совместная циркуляция вирусов негриппозной этиологии (парагриппа, РС-вируса, риновируса, COVID-19) и вируса гриппа типа А/H3N2, - рассказали «КП-Волгоград» в управлении Роспотребнадзора по региону.

Вышедшие с каникул школьники и детсадовцы болеют меньше, чем взрослые. По крайней мере, реже обращаются к врачу. При этом с учетом детей в целом по региону средний показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом составил 54,7 человека на 10 тысяч населения, что на 15% ниже недельного эпидпорога.

Санитарные врачи отмечают, что у заболевших могут выявляться одновременно два вируса, что затягивает и усложняет процесс лечения. При этом и грипп, и коронавирус дают осложнения в виде пневмонии. Но больше всего ковид опасен образованием тромбов, которые приводят к инфарктам, инсультам и тромбоэмболии легких. Тем временем, в регионе зафиксированы первые случаи омикрон-штамма коронавируса. Заболеваемость резко растет.