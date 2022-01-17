В Волгограде 18 января электричество отключат в трех районах

Во вторник выборочно обесточат дома в трех районах города Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде продолжаются плановые отключения электричества. 18 января в городе без света оставят дома в трех районах. При этом отключения будут выборочными, некоторые адреса обесточат только на пару часов. Как рассказали «КП-Волгоград» в компании «Россети Юг - Волгоград», во вторник электроснабжение будет отсутствовать в Тракторозаводском, Дзержинском и Кировском районе.

В Тракторозаводском районе с 9.00 до 16.00 свет отключат в пятиэтажках №12, 19 на улице Борьбы и №197а на проспекте Ленина.

В Дзержинском районе с 10.00 до 12.00 без электричества останутся жильцы дома №12 на улице Маршала Рыбалко.

В Кировском районе с 9.00 до 12.00 электроснабжение будет отсутствовать по адресам: ул. Североморская, 3а, 5а, 10, 11, 19; ул. Тростниковая, 72.