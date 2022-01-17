В Волжском окунуться на Крещение можно будет в двух местах

В Волжском будет две крещенских купели. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Волжском Волгоградской области окунуться на Крещение 19 января 2022 можно будет в иорданях на реке Ахтубе с 12 до 16 часов. Водосвятный молебен начнется в 11 утра на пляже в поселке Рабочий и в полдень на городском пляже. Здесь оборудуют специальные места для крещенских омовений и теплые палатки для переодевания. Желающие смогут доехать на пляж на автобусах, сообщили в администрации Волжского.

- Для удобства горожан 19 января 2022 с 11.30 до 16.00 будет организовано движение автобуса №40к от площади Строителей до городского пляжа и обратно, - рассказали в мэрии.

По данным Волжской автоколонны №1732 от площади Строителей автобусы будут отправляться в сторону пляжа примерно раз в полчаса - в 11.30, 12.05, 12.35, 13.10, 14.05, 14,40 и в 15.20. Последний рейс от места крещенских омовений отправится в 15.40.

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