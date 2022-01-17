В Волгоградской области главу поселения будут судить за махинации с песком

Расследование уголовного дела завершено Следственным комитетом Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи Иловлинского района завершили расследование уголовного дела, которое было заведено на главу одного из сельских поселений. Чиновника подозревают в покушении на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области, глава поселения узнал, что с незарегистрированного песчаного карьера в Ольховском районе приезжий мужчина увозит песок для личных нужд.

- При этом глава поселения, достоверно зная о том, что указанный участок местности не принадлежит администрации муниципального района, выдвинул требование о передаче ему денежных средств в размере 100 рублей за 1 кубометр песка, - отметили в следкоме.

В конце сентября главу сельского поселения задержали оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД. Материалы уголовного дела были направлены в суд.