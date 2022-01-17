Волгоградцы мечтают о командировках в Антарктиду и на Байкал

Волгоградцы сожалеют, что в командировках не всегда успевают посмотреть достопримечательности. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Около 93% волгоградцев, принявших участие в опросе, считают служебные командировки отличной возможностью посмотреть страну и мир. 78% респондентов мечтают побывать по делам в Антарктиде, каждый третий – в Новой Зеландии. Но чаще всего отправляются в рабочие поездки в Казань, Москву и Санкт-Петербург, сообщили в Ozon Travel.

- Каждый пятый респондент из Волгограда съездил по работе в Европу, 3% — в Азию и Америку, - рассказали в пресс-службе онлайн-сервиса.

При этом 28% принявших участие в опросе волгоградцев ездят в командировки каждые 2-3 месяца, примерно столько же - раз в полгода, а 14% каждый месяц. Треть респондентов считают служебные поездки тяжелым испытанием и испытывают стресс. Но все же 36% воспринимают командировку как мини-отпуск, а 14% не прочь взять с собой и близких, чтобы вместе посетить достопримечательности. Правда, больше половины командировочных отмечают, что времени осмотреть новые места у них не остается.