По выходным волгоградские водители массово садятся за руль пьяными

За выходные полицейские задержали 37 пьяных водителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградские автомобилисты массово садятся за руль пьяными по выходным. Об этом можно судить по сводке полиции. За прошедшие субботу и воскресенье инспекторы ГИБДД в Волгограде задержали 37 водителей, которые были под градусом или отказались проходить освидетельствование. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. А ведь некоторым еще наверняка удалось не попасться нарядом ДПС.

В Красноармейском районе полицейским пришлось устроить погоню за автомобилем «Great Wall», который проигнорировал требования инспекторов остановиться. Сотрудники Госавтоинспекции быстро настигли внедорожник, которым управлял 46-летний волгоградец с явными признаками алкогольного опьянения. Он отказался предъявлять документы, сопротивлялся полицейским и пытался сбежать. Проходить медицинское освидетельствование нарушитель не стал. Его доставили в отдел полиции и составили протокол.

- За управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав на срок до 2-х лет. Кроме того, такому водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей. Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования повлечет уже не административное, а уголовное наказание, - отметили в региональном Главке МВД.