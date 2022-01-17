В Волгограде ковид убил мужчин 46 и 47 лет

Среди умерших на 17 января 7 жителей Волгограда и трое из Волжского. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

За последние сутки в Волгоградской области зарегистрировали 14 летальных исходов от коронавируса и его осложнений. COVID-19 стал главной причиной смерти 9 женщин от 69 до 95 лет, и 5 мужчин, младшим из которых было всего 46 и 47 лет. При этом 46-летний волгоградец с начала пандемии уже 4 раза переболел коронавирусом, сообщили в оперштабе.

- 46-летний мужчина, страдающий хроническим инфекционным заболеванием, не был вакцинирован от COVID-19. С начала пандемии он 4 раза находился на лечении с коронавирусной инфекцией, последний раз доставлен в тяжелом состоянии, - рассказали в облздраве.

В ковидном госпитале пациента сразу положили в реанимацию, но спасти его врачи так и не смогли. Как и 47-летнего волгоградца, у которого также не было прививки, зато был целый букет хронических заболеваний: сердечно-сосудистой, эндокринной, бронхолегочной систем и другие. Медики боролись за его жизнь целый месяц, к сожалению, безуспешно.

Среди умерших на 17 января 7 жителей Волгограда, трое из Волжского, по одному из Котельниковского и Котовского, Кумылженского и Светлоярского районов. Всего за время пандемии коронавирус унес жизни 5801 волгоградцев.

Тем временем, в области зафиксировали первые случаи заражения омикроном. Заболеваемость резко растет.