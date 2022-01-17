Под Волгоградом мужчина заживо сжег сожительницу из-за дома

Суд вынес приговор убийце. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 17 января, Волгоградский облсуд приговорил жителя Калача-на-Дону к 12,5 годам колонии строгого режима за сожжение женщины. Убийство произошло 6 января 2020 года в частном доме ан улице Шестаковой. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры, осужденный вместе с сожительницей и ее сестрой устроили застолье, в ходе которого и случился конфликт.

- Он конфликтовал с сестрой потерпевшей, которая предъявляла ему претензии, говорила, что это не его дом и что он должен уйти. Он разозлился, сказал, что сам строил дом и подожжёт его. Женщина провоцировала, говорила, что у него духу не хватит. И он у неё на глазах вылил на пол перед собой бензин. Он чиркнул зажигалкой, у него вспыхнула правая рука, облитая бензином, - рассказали подробности в пресс-службе облсуда.

В итоге сожительница сгорела заживо, сестра выжила, но сильно пострадала – у нее 50% ожогов тела. Уголовное дело расследовали сотрудники СУ СКР. Несмотря на то, что виновник не признавал вину, следователи собрали неоспоримые доказательства, на основании которых суд вынес жесткий приговор. Помимо срока мужчина выплатит дочери погибшей 800 тысяч рублей.