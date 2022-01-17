В Волгограде и 22 районах области отремонтируют военные памятники

Воинские захоронения и памятники приведут в порядок. Фото: АВО

К 80-летию Сталинградской Победы в Волгоградской области отремонтируют 52 памятника Великой Отечественной войны. Памятные места обновят в Волгограде, Волжском и 22 районах региона. По результатам конкурсных процедур уже определены компании-проектировщики для реставрации мемориалов, сообщили в региональном комитете госохраны объектов культурного наследия.

- Этап разработки проектно-сметной документации планируют завершить до конца марта, - рассказали в ведомстве.

К весне компании-подрядчики обследуют памятные места, оценят состояние мемориалов и перечень необходимых работ. К реставрации приступят, как только станет достаточно тепло.

Дождутся реконструкции в 2022 году воинские захоронения и мемориалы в Алексеевском и Быковском, Дубовском и Даниловском, Жирновском и Иловлинском, Калачевском и Клетском, Котельниковском, Кумылженском и Ленинском районах регона.

Также отремонтируют памятники в Николаевском, Октябрьском, Ольховском, Палласовском, Светлоярском, Серафимовичском, Среднеахтубинском, Суровикинском, Чернышковском, Урюпинском районах.