В Волгограде задержали телефонного мошенника, обманывавшего пенсионеров

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде полицейские и росгвардейцы с поличным задержали подозреваемого в сериях телефонных мошенничество. Преступная группа, в которой действовал 23-летний парень, обманывала пенсионеров. Он вместе с приятелями приехал в Волгоград и собирался работать курьером в интернет-магазине. Но решил откликнуться на предложение о несложной работе с высокой зарплатой. Парню нужно было забирать посылки с деньгами у таксистов, класть их на свой счет и за вычетом собственного вознаграждения отправлять анонимному работодателю, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- Подозреваемый осознавал криминальный характер своего нового занятия. Однако стремление к легкому заработку оказалось сильнее. Потерпевшими от действий телефонных мошенников становились пожилые жители Волгограда, - добавили Ирина Волк.

На номера телефонов пожилых волгоградцев поступали звонки, во время разговоров неизвестные представлялись родственниками и сообщали, что стали виновниками ДТП. Далее перезванивали другие люди, которые называли себя адвокатами или полицейскими. Они убеждали пенсионеров заплатить, чтобы родственники не сели в тюрьму. Сумма называлась в 800 тысяч рублей, если таких денег у пенсионеров не было, мошенники соглашались на меньшую. Деньги нужно было завернуть в пакет и передать таксисту.

Подозреваемого волгоградца задержали в его квартире, которую он снимает в центре Волгограда. У него нашли 8 мобильников, компьютер, флешки, банковские, сим-карты, деньги. Следователи регионального Главка МВД возбудили уголовное дело, задержанный находится под домашним арестом. Известно об его участии в 11-ти преступных эпизодах.