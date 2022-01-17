Настоятель храма в поселке ГЭС скончался в Волгограде

Фото: Волгоградская епархия

В Волгограде 16 января в возрасте 68-ми лет скончался протоиерей Михаил Ермаков. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Волгоградской епархии. Священнослужитель был настоятелем храма Архангела Михаила Северного благочиния и кладбищенского молитвенного дома Спаса Нерукотворного на кладбище в Тракторозаводском районе. Что стало причиной смерти, не уточняется.

Отец Михаил родился в селе Горный Балыклей Дубовского района Волгоградской области. В ноябре 1990 года состоялась диаконская хиротония, после нее он нес Слово Божие в родном селе. Затем он получил назначение на новый приход Михаила Архангела в поселке ГЭС, в котором служил почти четверть века. Священнику удалось построить небольшой храм. 27 апреля 2004 года митрополитом Германом (Тимофеевым) отец Михаил был возведен в сан протоиерея. Он имел художественный талант, он писал иконы для храма.

- Как истинный пастырь, батюшка очень любил своих прихожан, всегда находил слова утешения и поддержки, и они отвечали взаимностью своему духовнику, - отметили в Волгоградской епархии.