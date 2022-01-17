Жителей Ворошиловского района Волгограда оставят без газа 18 января

Жителей оставят без газа на 5 часов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Неотложные плановые ремонтные работы во избежание аварийных ситуаций пройдут во вторник, 18 января 2022, на газопроводах в Ворошиловском районе Волгограда. Из-за этого на несколько часов в морозный день останутся без голубого топлива жители трех улиц частного сектора, сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград». Список адресов, где отключат газ 18 января, публикует «КП-Волгоград».

Отключат газ 18 января 2022 в Ворошиловском районе Волгограда в на пять часов по адресам: улица 1-я Консервная, дома №135, 141, 144, 145, 146, 151, 152, 154 и 155; улица 2-я Консервная, дома №119 и 128; улица Дагестанская, дома №100-кв.1 и 100-кв.2, 105, 109, 110, 112, 113, 120, 121, 124, 129, 133, 134, 138, 140 и 149. Голубого топлива в жилом массиве не будет с 9 часов утра до 13.00. В это время волгоградцев просят не оставлять включенным газовое оборудование.