В Волгограде после урагана дольше остальных оставались без света Песчанка и Кировский район

Фото: Россети ЮГ

Вчера в Волгоградской области из-за обрушившегося на город урагана без света оставались жители ряда населенных пунктов. Энергетики «Россети Юг» работали над восстановлением электроснабжения двое суток, сообщили «КП-Волгоград». Дольше всех ждали возвращения электричества жители улиц Черемшанская, Тополевая, Воронкова.

- На горячей линии нам сказали, что энергетики заканчивают работы в Песчанке и к нам приедет первая освободившаяся бригада. - Ремонтники до нас, наконец, доехали и приступили к работе, - рассказали жители улицы Черемшанской. – Надеемся, что скоро проблемы с электричеством останутся позади.

Без электричества 16 января 2022 года остались и жители поселка в Советском районе. Из-за обрушившейся на регион снежной стихии аварийно-восстановительным бригадам компании «Россети Юг» пришлось ликвидировать последствия урагана практически во всех районах Волгоградской области.