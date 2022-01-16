От коронавируса умерли 3 волгоградских долгожителя старше 90 лет

16 января жертвами ковида стали 15 волгоградцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация со смертностью от коронавируса в Волгоградской области никак не меняется, ежесуточно погибает 15-17 жителей. 16 января от ковида умерли 15 человек. Среди скончавшихся 3 долгожителя – двое мужчин 90 и 94-х лет и женщина 92-х лет. Также жертвами COVID-19 стали двое мужчин 85-ти и 87-ми лет и 10 женщин от 87-ми до 85-ти лет, рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе.

За сутки от ковида умерли 9 жителей Волгограда, 2 пациента из Волжского. Также скончались по одному человеку из Городищенского, Котельниковского, Светлоярского и Серафимовичского районов. За всю пандемию коронавирус стал смертельным для 5 787 жителей Волгоградской области.