В четырех районах Волгограда отключат электричество 17 января

В Волгограде в понедельник электричества не будет в четырех районах Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В будние дни в Волгограде на постоянной основе отключается электричество в многоквартирных и частных домах. Не являются поводом для прекращения отключений непростые погодные условия. В понедельник, 17 января, в Волгограде света не будет в четырех районах. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения не будет в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Ворошиловском и Кировском районах.

В Тракторозаводском районе с 9.00 до 17.00 обесточат дома №6, 8, 10 на улице Загорской, №1, 5, 7, 13, 15, 17, 21 на улице Салтыкова-Щедрина.

В Краснооктябрьском районе с 9.00 до 17.00 электричества не будет в домах №29, 30, 31 на улице Богунской и №10, 12 на улице Поддубного.

В Ворошиловском районе электроснабжение будет отсутствовать полдня – с 9.00 до 13.00 – по адресам: ул. Академика Палладина, 28, 30, 32, 32/1, 34, 36, 41, 42, 43, 44, 46, 47б, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62-74, 77; ул. Чистяковская, 3, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 22; ул. Джалиля Муссы, 15, 21; ул. Перова, 15, 17, 19; ул.Ивановского д.1-13 д.2-20, ул.Пинская д.3а д.3 д.7 д.-27, ул. Рогачевская, 6, 8, 11-23; ул. Пинская, 5.

В Кировском районе свет отключат с 9.00 до 17.00 на улице Южнобережной, 6-14, 30-48 и в переулке Южнобережном, 2-36, 3-17д.