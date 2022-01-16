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Общество16 января 2022 12:29

В Волгограде будут эвакуировать мешающие уборке снега машины

Волгоградцев просят не парковать автомобили вдоль обочин
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Волгоградцев просят не оставлять машины вдоль дорог

Волгоградцев просят не оставлять машины вдоль дорог

Фото: Юлия Данильченко

При снегопадах власти регулярно просят волгоградцев не парковать машины вдоль обочин. Стоящие машины вязнут в снегу и мешают его уборке спецтехнике. Поэтому в Волгограде решили эвакуировать автомобили, брошенные вдоль дорог. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации города.

- Оставленный автотранспорт может быть эвакуирован сотрудниками правоохранительных органов в соответствии с действующим законодательством.

В мэрии отметили, что машины, оставленные вдоль обочин, мешают чистить дороги от снега по всей ширине и формировать валы для вывоза. Отметим, прошлой ночью в Волгограде на расчистку магистралей областного центра вышли 100 единиц спецтехники.