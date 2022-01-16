В мэрии рассказали, сколько тротуаров в Волгограде расчистили от снега

В Волгограде 100 единиц техники чистят дороги от снега Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоград отходит от последствий снегопада, который шел около трех суток. На улицах города огромные сугробы вдоль дорог, которые сузили проезжие части. В мэрии рассказали, что ликвидация обильных осадков проходит в непрерывном режиме. За прошлую ночь 100 единиц спецтехники вывезли 1,7 тысячи кубометров снега. В течение 16 января комбинированные дорожные машины обрабатывают сложные участки магистралей пескосоляной смесью.

Коммунальщики расчищают и тротуары. К 9.00 воскресенья во всех районах города были приведены в порядок 70-80% пешеходных дорожек. В этой работе задействованы 250 человек.

- За уборку дворовых территорий отвечают управляющие компании и ТСЖ – их работу ежедневно контролируют специалисты муниципалитета, - добавили в мэрии.