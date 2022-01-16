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Общество16 января 2022 9:32

В 2021 году у волгоградских пенсионеров выросли пенсии

Средний доход волгоградских пенсионеров увеличился на 791 рубль
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Волгоградские пенсионеры имеют одни из самых высоких доходов в ЮФО

Волгоградские пенсионеры имеют одни из самых высоких доходов в ЮФО

Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2021 году средний размер пенсий в Волгоградской области составил 14 901 рубль. Об этом сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на данные Росстата. По сравнению с 2020 годом доход волгоградских пенсионеров вырос на 791 рубль. В 2020-м средний размер пенсии был 14 110 рублей.

В Южном федеральном округе волгоградские пенсионеры имеют одну из самых высоких пенсий по итогам 2021 года. Больше получают только пожилые люди в Севастополе (15 203 рубля), а меньше всех в месяц имеют доход пожилые люди в Калмыкии (13 269 рублей). В среднем по ЮФО размер пенсий составляет 14 467 рублей, а по России – 15 744 рубля. Самая высокая пенсия в стране у жителей Чукотки, в месяц ее средний размер равен 26 380 рублей.