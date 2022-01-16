Москвич подозревается в убийстве своего знакомого из Волжского

На москвича возбудили уголовное дело за убийство Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи города Волжский возбудили уголовное дело на 42-летнего москвича. Его подозревают в убийстве. В начале января мужчина приехал из Московской области в Волжский, где стал жить у своего 51-летнего знакомого. 12 января 2022 года приятели начали конфликтовать во время застолья. Спор во время употребления алкоголя перерос в драку. Москвич начал избивать знакомого кулаками в голову и по грудной клетке, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

- При этом, понимая, что мужчина еще жив, подозреваемый перенес его в помещение ванной комнаты, где решил инсценировать его смерть как утопление. Злоумышленник набрал в чашу ванной воды, после чего опустил голову своего знакомого под воду и стал ее удерживать, - отметили в следкоме.

В квартире были не только житель Московской квартиры и волжанин, также там находился еще один мужчина. Он зашел в ванную и хотел остановить убийцы, но было поздно. 51-летний мужчина скончался, после чего об этом сообщили в полицию. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Суд отправил подозреваемого в СИЗО, расследование продолжается.