С 17 января волгоградцы останутся без телевидения и радио

С 17 по 23 января в Волгограде и области телевидение и радио не будут вещать из-за профилактики Фото: Алексей БУЛАТОВ

На неделе с 17 января жителей Волгограда и области придется обходиться без радио и телевидения. На оборудовании будут проводиться профилактические работы, которые потребуют отключения трансляций. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском РТРС, кратковременные паузы в вещании телерадиосигнала запланированы с 17 по 23 января.

В Волгограде в понедельник с 7.00 до 16.00 отключат телевизионные пакеты РТРС-1, РТРС-2, «Первый Волгоградский канал», «Ретро ФМ», «Русское Радио», «Радио Дача», «Новая Волна», «Радио Максимум», «Эхо Москвы», «Наше Радио», «Орфей», «Радио книга», «Европа плюс», «Студия-21», «Маяк», «Радио России ГТРК Волгоград», «Радио 7», «Мир», «Вести FM», «Мир». С 2.00 до 10.00 перерыв в вещании будет у радио «Комсомольская правда», «Звезда ФМ». 18 января в областном центре с 8.00 до 13.00 профилактика коснется «Нового радио», с 9.00 до 14.00 – «Спутника».

19 января в городе с 8.00 до 11.00 отключат «Love Радио», «Радио Дача», с 8.00 до 13.00 – «Дорожное радио», «Авторадио». 20 января в Волгограде нельзя будет послушать с 2.00 до 10.00 «Эхо Москвы», «Наше Радио», с 2.00 до 16.00 – «Дети FM», с 5.00 до 10.00 – «Радио Энергия», «Юмор FM», с 10.00 до 14.00 – «Вера, надежда, любовь», «Волгоград-24 ФМ». 21 января в областном центре с 8.00 до 13.00 профилактика будет на радио «Европа Плюс», «Шансон».

Также с 17 по 23 января из-за профилактических работ будут паузы в трансляциях радио и телевидения в Жирновске, Камышине, Клетской, Михайловке, Урюпинске, Чилеково. В понедельник с 7.00 до 16.00 из-за работ на Волгоградском ОРТПЦ возможно отсутствие сигнала в Волжском и близлежащих населенных пунктах Городищенского, Дубовского, Иловлинского, Ленинского, Октябрьского, Светлоярского, Среднеахтубинского районов.