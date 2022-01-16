На дорогах Волгограда 15 января пострадали 2 пешехода

Пешеходов увезли в больницы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгограде в субботу, 15 января, под колеса автомобилей попали 2 пешехода. В Кировском районе напротив дома №4 по улице Лимоновой 61-летний водитель за рулем «Isuzu» наехал на 64-летнюю женщину. Происшествие случилось в 6.40 на нерегулируемом пешеходном переходе, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Пострадавшую госпитализировали.

В Ворошиловском районе в 9.40 пострадала 28-летняя девушка. 45-летний мужчина на «Ниве» не пропустил ее на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Симбирской напротив дома №32 по улице Академической. Скорая помощь увезла волгоградку в больницу.