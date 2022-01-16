Волгоградский боец смешанного стиля дебютировал в UFC

Волгоградец победил на турнире UFC Vegas 46 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минувшей ночью в Лас-Вегасе прошел турнир самой престижной организации единоборств UFC. В рамках вечера боев в промоушене дебютировал волгоградский спортсмен Вячеслав Борщев. 30-летний боец на UFC Vegas 46 оказался сильнее американца Дакоты Буша в легком весе. Уроженец Волгограда победил соперника в первом раунде техническим нокаутом.

Отметим, Вячеслав Борщев является чемпионом мира и Европы по кикбоксингу. Волгоградец перешел в смешанные единоборства. В октябре на турнире «Dana White’s Contender Series» он одержал победу, после чего руководство UFC предложило выступать ему в промоушене. Несколько лет Вячеслав живет и тренируется в США.