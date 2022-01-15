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Общество15 января 2022 17:59

Электроснабжение восстановлено в 17 районах Волгоградской области

Энергетики устраняют последствия урагана
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Энергетики устраняют последствия урагана. Фото: Россети Юг

Энергетики устраняют последствия урагана. Фото: Россети Юг

Днем 15 января специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» восстановили электроснабжение в 17 районах Волгоградской области. В остальных пострадавших от урагана районах региона еще идут работы, сообщили в электросетевой компании.

- В аварийно-восстановительных работах задействованы 145 человек в составе 48 бригад и 65 единиц техники. Для временного энергообеспечения потребителей подключены 4 резервных источника электроснабжения общей мощностью 122,5 кВт, - рассказали в «Россети Юг».

Волгоградские энергетики планируют восстановить электроснабжение потребителей по распределительной сети 6-10 кВ к полуночи. Работы по сети 0,4 кВ продолжатся до утра 16 января.

Диспетчерские службы взаимодействуют с представителями местных администраций для оперативного реагирования и информирования потребителей о ходе восстановительных работ. Сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россети» 8-800-220-0-220.