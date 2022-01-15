Трассу Волгоград – Сызрань закрыли из-за низовой метели

Волгоградцам, планирующим поездки в сторону Саратова и Самары, следует хорошо подумать. На трассе сложная обстановка из-за погодных условий. Из-за низовой метели дорожники приняли решение временно закрыть проезд. Большегрузы отправляют в отстойники, на стоянки мотелей и придорожных кафе, запрещен проезд для маршрутных транспортных средств. Как сообщает ФКУ «Упрдор-Нижневолжское», временные ограничения движения введены на участке с 325 по 428 километр (от населенного пункта Ивановский до Красноармейского).

Движение закрыто в связи с низовой метелью с 17.00 15 января. Дорожники просят воздержаться от поездок до улучшения погодных условий. Если вы оказались в плену или попали в любую сложную ситуацию на трассу, звоните в диспетчерскую службу трасс Волгоград – Сызрань по телефону 8 (8452) 21-26-98.