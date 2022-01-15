В Волгограде запустят 56 дополнительных рейсов скоростного трамвая

Трамваи добавят на линию Чекистов - ВГТЗ. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградские власти признали, что пассажирам не хватает мест в трамваях в час пик. Проводя мониторинг пассажирского транспорта, чиновники заметили, что на участке от Тракторозаводского до Центрального района трамваями пользуется очень большое количество жителей, вагоны идут переполненные. Поэтому с 17 января, по решению городской администрации, работу скоростного трамвая усилят. 56 дополнительных рейсов запустят с понедельника. Не на всем участке пути, а только от ВГТЗ до площади Чекистов.

В администрации отметили, что после того, как стоимость поездки на трамваях сравнялась с троллейбусами и автобусами, большее количество волгоградцев стало пользоваться услугами СТ.