В Волгограде гаишникам пришлось унимать соседей, поссорившихся из-за парковки во дворе

В пятницу вечером, 14 января сотрудникам ГИБДД Волгограда приходилось не только вывзволять из снежного плена водителей, застрявших в сугробах (в некоторых ситуациях машины выносили на руках), но и разнимать соседей. В Советском районе во дворе дома №5 на улице Добрушина разгорелся конфликт между водителем маршрутки и автоледи на внедорожнике. Вернувшись с работы, мужчина расчистил себе больше место на стоянке, чтобы припарковать микроавтобус, а пока отъезжал к подъезду, на его место пристроилась женщина на кроссовере. Когда водитель объяснил ей, что полчаса пахал с лопатой не для ее машины, а для своей, женщина начала кричать и отказалась перестраивать машину. Тогда маршрутчик подпер ее внедорожник своей «Газелью».

У женщины началась истерика, она вызвала инспекторов ДПС.

- Я на 9-ом месяце беременности! С утра выезжать в роддом! Но принципиальный водитель маршрута 98-го сказал, что это его место, и не волнует. Перекрыл выезд. 2 дня выходных. Машину отгонять не будет свою, - автоледи сфотографировала все и выложила в соцсети.

Приехавшие сотрудники успокоили даму, а маршрутчик еще ночью переставил свою машину. Конфликт разрешился без пострадавших. Возможно, таких историй было бы меньше, если бы управляющие компании добросовестно выполняли свои обязанности и расчищали бы внутридворовые проезды и парковки.