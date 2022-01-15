Автобусное сообщение восстановлено в Волгоградской области после сильной метели

Техника расчистила подъезды к населенным пунктам. Фото: администрация Волгоградской области.

Дорожникам удалось расчистить волгоградские трассы после сильнейшего снегопада, устроившего настоящий транспортный коллапс в регионе. И волгоградский областной комитет транспорта решил восстановить прерванное из-за непогоды автобусное сообщение между муниципальными районами и населенными пунктами Волгоградской области. С 14.00 автобусам с пассажирами разрешили отправиться в путь.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, сколько именно рейсов и по какому маршруту выйдут на линию, решает каждый конкретный перевозчик. Исходя из дорожных и погодных условий в тех населенных пунктах, в которые следует пассажирский транспорт.

По информации комитета транспорта, на всех региональных и федеральных участках трасс в Волгоградской области обеспечили безопасный проезд, расчистили подъезды к населенным пунктам. Напомним, автобусное сообщение остановили вечером 14 января с началом сильной метели.