Волгоградский аэропорт возобновил свою работу после многочасового простоя

Аэропорт заработал в штатном режиме. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Жизнь после небольшого апокалипсиса в Волгоградской области налаживается. Волгоградский аэропорт возобновил работу после того, как полдня не принимал и не отправлял рейсы из-за обледенения полосы. Было задержано более 10 рейсов. Сейчас авиационное сообщение восстановлено. Уже сел S7 из Москвы, завершена посадка на "Россию" в Москву и на "Азимут" в Брянск. Из Сочи в Волгоград тоже вылетели пассажиры, которых Utair уже было начал размещать в "Бархатных сезонах".

Напомним, работа воздушной гавани оказалась парализована в ночь с 14 на 15 января 2022 года из-за непогоды. Помимо метели и урагана на регион посыпался ледяной дождь, превратив взлетно-посадочную полосу в натуральный каток. Из-за низкого сцепления с ВПП службы аэропорта приняли решение не принимать и не отправлять самолеты. К обеду 15 января полосу удалось привести в нормативное состояние.