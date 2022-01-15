В Волгоградской области коронавирус убил 41-летнюю женщину и 99-летнюю бабушку

Смертей от коронавируса в регионе меньше не становится. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Резкий всплеск заболеваемости коронавирусом начался в Волгоградской области спустя две недели после Нового года. За сутки заразились ковидом 207 человек. 17 пациентов скончались в ковидных госпиталях. Они не смогли победить коронавирус. Среди погибших – 13 женщин и всего четверо мужчин. По статистике, мужчины в нашем регионе погибают от коронавируса гораздо реже, чем прекрасная половина.

Самая молодая жертва в пчельных сводках на 15 января – 41-летняя женщина. Также болезнь не смогли победить 53-летний мужчина и 54-летння женщина. Остальные погибшие – старше 60 лет. Одна из погибших не дожила до своего столетия всего чуть-чуть, скончавшись в возрасте 99 лет.

По информации оперативного штаба региона по коронавирусу, 3 умерших проживали в Волгограде, сразу 9 жертв – из Волжского. Также ковид унес жизнь жителей Городищенского, Ленинского, Нехаевского, Палласовского и Фроловского районов.