В Волгоградской области ураган сорвал крышу со здания школы

Крыша не устояла против разрушительной силы ветра. Фото: администрация Волгоградской области.

В волгоградской области все аварийно-восстановительные службы продолжают разгребать последствия сильнейшего урагана, который бушевал ночью в Волгоградской области. В отдельных районах ветер дул с разрушительной скоростью – до 30 метров в секунду. Такой ветер называют жестокий шторм, и действительно, он натворил немало бед. Половина области сидит без света, повалены деревья и столбы, сорваны крыши. А в Верхнесолоновском сельском поселении Суровикинского района ветер сдул крышу со школьного спортзала.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, сейчас бригада Суровикинского жилкомхоза уже приступила к восстановлению крыши на здании школы, в течение дня рабочие надеются устранить повреждения. В то же время энергетики стараются как можно быстрее вернуть электричество тысячам жителей Волгоградской области, которые с ночи сидят без света. Сейчас, по данным областной администрации, поврежденные провода восстанавливают в Среднеахтубинском, Ольховском, Котовском, Светлоярском, Дубовском районах.