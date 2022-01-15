Спасатели и ГИБДД вынесли на руках около 50 автомобилей из сугробов в Волгограде

Дорогу расчищали до глубокой ночи. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Это не какой-то поселок в забытой богом глуши. В городе-миллионнике в пятницу вечером пришлось разворачивать пункт обогрева прямо на дороге и выносить на руках машины, застрявшие в снегу. В Советском районе Волгограда на улице Казахской, в Верхней Ельшанке и дороге к дачным поселкам перемело все настолько, что в снежном плену оказались более 50 автомобилей. Чтобы спасти людей и вытащить машины, вечером 14 января сюда приехали сотрудники ГИБДД, МЧС, службы спасения и коммунальные службы Волгограда. Снегоуборочная техника ничем не помогла, застряв в этих же сугробах.

МЧС прямо в автобусе развернуло пункт обогрева. А все, кто только мог, отправились буквально на руках вытаскивать машины из сугробов. Спасательная операция продолжалась до глубокой ночи. Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области, дорогу все же смогли прочистить и всех вызволить.

Еще один сложный участок, где в пятницу с началом снегопада образовалась огромная пробка из застрявших в снегу автомобилей – улица Ухтомского также в Советском районе. Хотя здесь и работала коммунальная техника, дороги чистили, но фуры похоронили все труды дорожников, в итоге пробку пришлось разгребать вручную.

Сложно в пятницу вечером было всем, кто за рулем. Практически в каждом дворе машины застревали в сугробах так, что их приходилось выносить из снега. А в районе кардиоцентра люди толкали застрявший автобус, чтобы уехать домой.