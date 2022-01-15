Десятки задержек, рейсов ждут по 12 часов: ледяной дождь парализовал работу волгоградского аэропорта

Волгоградский аэропорт справился со снегом, но работу парализовал ледяной дождь. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Бушующий второй день в Волгоградской области ураган оставил жителей региона не только без света, но и без возможности передвижения. Приостановлено автобусное сообщение между населенными пунктами области, парализована работа аэропорта. Еще с ночи пассажиры из Москвы не могут прилететь в Волгоград, некоторые рейсы отложены уже на 12 часов. По состоянию на утро, 15 января, волгоградский аэропорт не принял и не отправил ни одного рейса. Задержано уже 12 рейсов на прилет и на вылет.

- Низкий коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе из-за замерзающего дождя стал причиной задержки рейсов, - пояснили "КП-Волгоград" в пресс-службе аэропорта. - Аэродромные службы аэропорта прикладывают все усилия для скорейшей очистки полосы и возобновления приема и отправки воздушных судов. На данный момент (09.55) коэффициент сцепления соответствует нормативному, но требуется некоторое время для возобновления приема и выпуска самолетов.

Дольше всего ждут самолета пассажиры рейса Москва/ШРМ - Волгоград. Он должен был прилететь из столицы еще в 0.50. Сейчас прилет отложен до 14.00. Рейс Аэрофлота SU1184 ушел на запасной аэродром в Минеральные Воды. Также Волгоград не принимает самолет из Сочи, Ростова-на-Дону и все московские утренние рейсы.

Ближайший вылет, судя по онлайн-табло, пока намечен на 11.00 в Воронеж. Хотя по расписанию он должен был покинуть Волгоград еще в 8.20. До 15.00 уже отложили вылет Аэрофлота, который планировался на 5.50.