Из-за урагана и метели жители 10 районов Волгоградской области сидят без света

Бригады круглосуточно восстанавливают электричество. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Штормовой ветер с порывами до 30 м/с бушует второй день на юге России. Жители Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей, Калмыкии частично остались без света. Мощный ветер валит деревья и столбы и уже оборвал провода в десятке районов Волгоградской области. Целые поселки сидят без электричества, при свечах. У людей не работают котлы, и в такую погоду многие рискуют просто замерзнуть. Специалисты «Россети Юг» круглосуточно восстанавливают поврежденные провода.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе компании, в Волгоградской области без света сидят некоторые поселки в Алексеевском, Даниловском, Жирновском, Киквидзенском, Котовском, Нехаевском, Ольховском, Урюпинском, Новоаннинском, Новониколаевском районах. Нет света на отдельных улицах в Городище, в п. Песковатка, на острове Сарпинском и в других населенных пунктах. 34 бригады из 96 человек работают над восстановлением линий, но к некоторым населенным пунктам очень сложно пробраться из-за огромных сугробах – застревают даже тракторы. А не прекращающийся штормовой ветер продолжает выводить из строя электрооборудование.

Диспетчерские службы постоянно получают информацию об авариях на сетях от местных администраций, докладывают им о ходе восстановительных работ.

- Сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россети» 8-800-220-0-220, - говорят в компании.