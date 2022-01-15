Автобусное сообщение остановлено в Волгоградской области из-за урагана и метели

Трассы чистят круглосуточно. Фото: администрация Волгоградской области.

В Волгоградской области второй день бушует страшный ураган, который по классификации ветра называют «жестокий шторм». Властям региона пришлось с вечера пятницы приостановить автобусное сообщение по межмуниципальным маршрутам. Если с расчисткой федеральных трасс дорожники справляются, то на повороте в любой район автобус может увязнуть в сугробе до весны. Вытолкать застрявший в снегу автобус под силу не каждому. Чтобы люди не оказались в снежном плену, комитет транспорта и дорожного хозяйства решил приостановить работу автобусов, курсирующих между города и поселками области до того, как успокоится метель и везде расчистят дороги.

Дорожники настоятельно рекомендуют всем воздержаться от поездок в метель. И тем, кто на личном транспорте. Не выехать даже из дворов в Волгограде, чего уж говорить про более отдаленные от цивилизации места. В пятницу волгоградцам приходилось вызволять застрявшие в снегу не только легковушки, но и городские автобусы, тракторы и даже пожарные машины.