В Волгоградской области после Нового года подорожали овощи, макароны и бананы

Самый высокий рост цен в процентах зафиксировали у огурцов и помидоров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наступивший 2022 год принес ту же проблему, с которой волгоградцы сталкиваются уже давно. Снова подорожали продукты в магазинах и на рынках. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на данные Волгоградстата, с 29 декабря по 10 января больше всего цены выросли на овощи. На 18,77% увеличилась цена на огурцы, в среднем килограмм стоит почти 147 рублей, на 14,04% стали дороже помидоры, за килограмм приходится платить в среднем более 134 рублей. На 7,28% стала дороже морковь, на 4,32% - капуста, на 3% - картофель. В регионе выросли цены на бананы на 8,4%, на 2,46% - на яблоки, на 2,69% – на макароны.

Маргарин подорожал на 2,64%, питьевое цельное пастеризованное молоко – на 2,15%, подсолнечное масло – на 1,82%, сливочное масло – на 1,84%. На 2,93% вырос ценник на баранину, на 1,48% - на говядину.

Лишь на некоторые продукты ценник стал чуть ниже. На 1,34% снизилась стоимость мороженой рыбы, на 1,48% подешевело пшено.