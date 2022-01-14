Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 января 2022 14:52

В Волгоградской области после Нового года подорожали овощи, макароны и бананы

Огурцы выросли в цене почти на 19 процентов
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Самый высокий рост цен в процентах зафиксировали у огурцов и помидоров

Самый высокий рост цен в процентах зафиксировали у огурцов и помидоров

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наступивший 2022 год принес ту же проблему, с которой волгоградцы сталкиваются уже давно. Снова подорожали продукты в магазинах и на рынках. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на данные Волгоградстата, с 29 декабря по 10 января больше всего цены выросли на овощи. На 18,77% увеличилась цена на огурцы, в среднем килограмм стоит почти 147 рублей, на 14,04% стали дороже помидоры, за килограмм приходится платить в среднем более 134 рублей. На 7,28% стала дороже морковь, на 4,32% - капуста, на 3% - картофель. В регионе выросли цены на бананы на 8,4%, на 2,46% - на яблоки, на 2,69% – на макароны.

Маргарин подорожал на 2,64%, питьевое цельное пастеризованное молоко – на 2,15%, подсолнечное масло – на 1,82%, сливочное масло – на 1,84%. На 2,93% вырос ценник на баранину, на 1,48% - на говядину.

Лишь на некоторые продукты ценник стал чуть ниже. На 1,34% снизилась стоимость мороженой рыбы, на 1,48% подешевело пшено.