В Волгоградской области начали работу четыре ЦАОПа

В ЦАОПах новое оборудование. Фото: АВО

В Волгоградской области начали работу еще четыре центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОПа), расположенных в горбольнице №3 Волжском, а также в ЦРБ в Калаче-на-Дону, Урюпинске и Палласовке. Всего жителей региона на сегодня принимают 14 ЦАОПов, в планах создание еще двух амбулаторных онкоцентров, сообщили в облздраве.

- Дополнительно планируется создание еще двух амбулаторных онкоцентров в Котельниковском и Жирновском районах, - рассказали в региональном комитете здравоохранения.

Четыре новых ЦАОПа, которые начали принимать пациентов в конце 2021 года, обслуживают более 500 тысяч человек. В каждом из них есть аппараты КТ, МРТ, рентген, маммограф, флюорограф, а также оборудование для эндоскопического обследования и УЗИ. Все оборудование закупили на средства нацпроекта «Здравоохранение». Кроме того, в этом году в Волгоградском областном онкодиспансере откроют уже построенный клинико-диагностический корпус, продолжается строительство радиологического корпуса.