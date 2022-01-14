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Общество14 января 2022 12:46

Очередное испытание погодой: Волгоградскую область ждет сильнейший ураган

Порывы ветра 15 января будут достигать 25 метров в секунду
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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В субботу в Волгограде будет ураган, метель, снег

В субботу в Волгограде будет ураган, метель, снег

Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в Волгоградской области разгневалась, вот уже несколько дней в регионе идет снегопад при метелях. Новый неприятный подарок ждет волгоградцев в субботу. 15 января на Волгоград и область обрушится сильнейший ураган. В районах скорость северо-западного ветра будет достигать скорости 20-25 м/с ночью и 17-22 м/с днем, в Волгограде порывы достигнут 16-21 м/с. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Волгоградском ЦГМС. Также на всей территории области в субботу продолжит идти снег, местами сильный, и сохранится метель.

Зато в регионе ослабятся морозы. По области в ближайшие сутки и днем, и ночью температура воздуха будет -1...-6º. В Волгограде в ночь на субботу -2...-4º, в дневные часы -1...-3º.