Очередное испытание погодой: Волгоградскую область ждет сильнейший ураган

В субботу в Волгограде будет ураган, метель, снег Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в Волгоградской области разгневалась, вот уже несколько дней в регионе идет снегопад при метелях. Новый неприятный подарок ждет волгоградцев в субботу. 15 января на Волгоград и область обрушится сильнейший ураган. В районах скорость северо-западного ветра будет достигать скорости 20-25 м/с ночью и 17-22 м/с днем, в Волгограде порывы достигнут 16-21 м/с. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Волгоградском ЦГМС. Также на всей территории области в субботу продолжит идти снег, местами сильный, и сохранится метель.

Зато в регионе ослабятся морозы. По области в ближайшие сутки и днем, и ночью температура воздуха будет -1...-6º. В Волгограде в ночь на субботу -2...-4º, в дневные часы -1...-3º.