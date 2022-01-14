Начальник ФСБ стал председателем волгоградского отделения «Динамо»

Фото: УФСБ по Волгоградской области.

Новым председателем волгоградского отделения «Динамо» стал начальник Управления ФСБ России по региону генерал-майор Александр Ларин. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе УФСБ. Его единогласно избрали на 21-й внеочередной конференции региональной организации.

Напомним, Ларин возглавил волгоградскую ФСБ в 2021 году, а его предшественник Игорь Голдобин, который также руководил региональным обществом «Динамо», возглавил управление по Ростовской области.

- В рамках данного мероприятия медалью «Ветеран Динамо» был награжден старший инструктор-методист волгоградского «Динамо» В. Панов, проработавший в этой организации более 35 лет, - отметили в ведомстве.