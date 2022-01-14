Самая высокая смертность от коронавируса в области фиксируется в Волжском

За сутки в Волгоградской области от ковида умерли 15 человек Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области ситуация со смертностью от коронавируса никак не меняется. Каждые сутки фиксируется примерно равное число летальных исходов. 14 января в регионе от COVID-19 скончались 15 человек. Жертвами вируса стали 11 женщин в возрасте от 54-х до 90 лет и четверо мужчин от 69-ти до 89-ти лет, рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе. По области самая высокая смертность от ковида фиксируется в Волжском.

В городе-спутнике 14 января от коронавируса умерли 10 человек, накануне погибли 8 волжан. В Волгограде сегодня скончались 2 жителя, столько же в Быковском районе, в Палласовском районе жертвой COVID-19 стал один человек.

За всю пандемию в Волгограде от коронавируса умерли 2 703 жителя, в Волжском – 682 человека. По всей Волгоградской области жертвой вируса стали 5 755 пациентов.