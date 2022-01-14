Памятник Ленину в центре Волгограда признали объектом культурного наследия

Памятник был открыт на 90-летие Владимира Ленина Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В конце декабря специалисты провели государственную историко-культурную экспертизу памятника Ленина в центре Волгограда. Эксперты заключили, что монумент является объектом культурного наследия и должен быть включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Об этом сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на опубликованный акт экспертизы.

Было доказано, что памятник Ленину на одноименной площади Волгограда имеет историческую ценность. Скульптура символизирует исторический момент – Владимир Ленин, вернувшись из эмиграции, на Финляндском вокзале Петрограда с броневика обратился с речью к рабочим, солдатам и матросам. Кроме того, памятник имеет градостроительную и архитектурную ценности, в том числе являясь центром ансамбля застройки площади Ленина. Монумент, который является работой Евгения Вучетича, был открыт 21 апреля 1960 года в честь 90-летия создателя первого в мире социалистического государства.

Отметим, памятник Ленину в Волгограде ранее уже был объектом культурного наследия. Однако указом президента России от 5 мая 1997 года он был исключен из перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения. В 2019 году памятник начал разрушаться. Прокуратура через суд заставила провести обследование постамента Росимущество, на балансе которого и состоит монумент.