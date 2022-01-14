На должность главы комитета ЖКХ Волгоградской области утвердили Бориса Короткова

Борис Коротков покинул облдуму в декабре. Фото: официальный сайт Волгоградской областной думы.

В пятницу, 14 января 2022 года, администрация Волгоградской области сообщила о том, что Борис Коротков утвержден в должности руководителя областного комитета ЖКХ. В администрацию области он пришел из облдумы еще в конце декабря, когда его выбрали временно исполняющим обязанности главы этого комитета. Учитывая, что волгоградский губернатор не дал никому из подчиненных отдохнуть на каникулах, устраивая совещания и рабочие поездки все праздники, новоиспеченный чиновник уже успел войти в курс дел и прикинуть, выполнять какой фронт работ ему предстоит в ближайшее время. ЖКХ – одна из проблемных отраслей. В Волгограде и области происходят постоянные коммунальные аварии. Ежедневно кто-то оказывается без воды или тепла, а кто-то не может найти управу на свою УК, в части домов сорваны сроки капремонта.

В волгоградской обладуме Коротков в последнее время возглавлял комитет по труду и социальной политке. Занимался вопросами семьи и делами ветеранов. А с 2017 по 2019 год он был федеральным инспектором по Калмыкии. Еще раньше работал главой Светлоярского района.