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Общество14 января 2022 7:52

На новогодних праздниках волгоградцы чаще всего летали в Узбекистан и на Кипр

Больше половины поездок оказались длиннее официальных новогодних каникул
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Волгоградцы предпочитают надолго улетать на Новый год в другие страны

Волгоградцы предпочитают надолго улетать на Новый год в другие страны

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Жители Волгограда на Новый год решили хорошенько отдохнуть, поэтому увеличили себе длительность каникул. 53% поездок волгоградцев оказались длиннее официальных праздничных дней. В отпуск они отправлялись пораньше и возвращались попозже. Как рассказали «КП-Волгоград» аналитики портала «Яндекс.Путешествия», волгоградцы продлевали каникулы в среднем до двух недель. К таким данным специалисты пришли после изучения поиска и бронирования авиабилетов и отелей. Чаще всего на новогодних каникулах жители Волгограда на 2 недели уезжали в Узбекистан и на Кипр.

- Самыми популярными зарубежными направлениями были Пафос и Самарканд, а в России - Москва, Краснодар, Брянск, Пермь и Ростов-на-Дону, - рассказали в «Яндекс.Путешествиях».

Некоторые волгоградцы отправлялись в новогодний отпуск на еще более длительный срок. Больше 20 дней они отдыхали, в основном, в Азербайджане, Армении, Турции и Египте. Самыми популярными направлениями были Баку, Анталья, Дубай и Хургада. В России более чем на 3 недели волгоградцы улетали в Москву, Екатеринбург, Краснодар и Новокузнецк.