В Волгограде на Крещение оборудуют 7 купелей

В Волгограде у крещенских купелей будут дежурить медики и спасатели. Фото: Вадим ПОПОВ

На Крещение в Волгоградской области оборудуют более 60 мест, где можно будет окунуться под присмотром спасателей и медиков. В Волгограде в ночь на 19 января 2022 жителей города будут ждать 7 крещенских купелей, сообщили на пресс-конференции в ГУ МЧС по региону.

- Места для проведения обряда омовения будут оборудованы в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском, Советском, Кировском и Красноармейском районах города Волгограда, - рассказали в ГУ МЧС по Волгоградской области.

Во всех точках оборудуют иордани, поставят палатки для переодевания. Рядом с купелями будут дежурить спасатели, медработники, сотрудники правоохранительных органов, ВОСВОД, казачества и других общественных организаций.