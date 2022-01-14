На заснеженной трассе под Волгоградом один человек погиб в ДТП с фурой

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области накануне на заснеженных дорогах случилась масса ДТП, к сожалению, не обошлось без погибших. 13 января на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Камышинском районе в аварии погиб один человек. 53-летний автомобилист на «Hyundai Accent» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и влетел под фуру «Scania», за рулем которой был 55-летний житель Башкортостана, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Водитель легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался до приезда скорой помощи.

В Волгоградской области из-за продолжающегося более суток снегопада ситуация на трассах очень тяжелая, водителям рекомендуют воздержаться от поездок на дальние расстояния. А тех, кто все же решается отправиться в путь, просят быть осторожными.