В Волгограде скончалась известный эколог Валерия Котовец

В Волгограде на 82 году жизни скончалась известная эколог и общественный деятель Валерия Котовец. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе облкомприроды. Практически всю свою жизнь Валерия Алексеевна посвятила защите природы. Она была председателем информационно-аналитического оргцентра «ЭКРАНД», регионального экологического совета при Волгоградской областной Думе и общественного совета при облкомприроды. Валерия Котовец реализовала много проектов и особое внимание уделяла экопросвещению подрастающего поколения

Валерия Котовец скончалась на 82 году жизни.

«Экология и дети: ориентир на новое» - проект, в рамках которого детским садам дарили пособия для работы с малышами, проводились семинары с педагогами. Ведь любовь к окружающему миру нужно формировать с детства, была уверена Валерия Котовец.

- Регион сохранит память о Котовец как о неравнодушном человеке, посвятившем свою жизнь экологическому просвещению и формированию экологической культуры подрастающего поколения, - отметили в облкомприроде.

Редакция «Комсомольской правды» приносит искренние соболезнования родным и близким Валерии Алексеевны.