Несколько многоэтажек в Волгограде остались без тепла в сильные морозы

Люди временно остались без тепла. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коммунальная авария на теплопроводе произошла на улице Елисеева №15 в Ворошиловском районе Волгограда 13 января. В этот день на город-герой обрушились метели, ударили сильные морозы. Жители нескольких многоэтажных домов временно остались без тепла. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе «Концессий теплоснабжения», в тот же день сотрудники подключили дома на резервную схему теплоснабжения, пока шли ремонтные работы.

- Рано утром 14 января бригада завершила сварочные работы на теплопроводе. В настоящий момент система заполняется теплоносителем, в течение нескольких часов теплоснабжение войдет в штатный режим, - уточнили в «Концессиях».

Коммунальщики в свою очередь отрегулируют подачу тепла исходя из погодных условий.