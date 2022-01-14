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Общество14 января 2022 6:18

Несколько многоэтажек в Волгограде остались без тепла в сильные морозы

Коммунальная авария произошла на улице Елисеева в Ворошиловском районе
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Люди временно остались без тепла.

Люди временно остались без тепла.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коммунальная авария на теплопроводе произошла на улице Елисеева №15 в Ворошиловском районе Волгограда 13 января. В этот день на город-герой обрушились метели, ударили сильные морозы. Жители нескольких многоэтажных домов временно остались без тепла. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе «Концессий теплоснабжения», в тот же день сотрудники подключили дома на резервную схему теплоснабжения, пока шли ремонтные работы.

- Рано утром 14 января бригада завершила сварочные работы на теплопроводе. В настоящий момент система заполняется теплоносителем, в течение нескольких часов теплоснабжение войдет в штатный режим, - уточнили в «Концессиях».

Коммунальщики в свою очередь отрегулируют подачу тепла исходя из погодных условий.