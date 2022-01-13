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Общество13 января 2022 14:33

Прокуратура Волжского обеспечила ребенка-инвалида креслом

6-летнему мальчику дали кресло-коляску для поддержки головы и тела
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Прокуратура Волжского отстояла права 6-летнего ребенка-инвалида, которому не выдавали техническое средство реабилитации – кресло-коляску для поддержки головы и тела. Мама мальчика обратилась в надзорное ведомство после отказов. Купить оборудование не могла – дорого. В итоге прокурор провел проверку и выявил нарушения.

Фото: областная прокуратура.

Фото: областная прокуратура.

- В адрес руководителя ГУ Волгоградское региональное отделение Фонда социального страхования внесено представление об устранении выявленных нарушений, - утонили в ведомстве.

Вскоре мальчику выдали жизненно необходимое кресло.