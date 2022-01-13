Прокуратура Волжского обеспечила ребенка-инвалида креслом

Прокуратура Волжского отстояла права 6-летнего ребенка-инвалида, которому не выдавали техническое средство реабилитации – кресло-коляску для поддержки головы и тела. Мама мальчика обратилась в надзорное ведомство после отказов. Купить оборудование не могла – дорого. В итоге прокурор провел проверку и выявил нарушения.

Фото: областная прокуратура.

- В адрес руководителя ГУ Волгоградское региональное отделение Фонда социального страхования внесено представление об устранении выявленных нарушений, - утонили в ведомстве.

Вскоре мальчику выдали жизненно необходимое кресло.